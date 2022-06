As piscinas infinitas despoletam sempre, mas sempre um profundo suspiro… São dignas de um sonho (mas real), tornam a habitação com mais encanto e beleza. Mas para perceber tudo sobre estes segredos infinitos descubra esta página e mantenha-se connosco!

O que é uma piscina infinita?

Quando falamos em piscina todos sabemos o que é, ou seja, um tanque de água, que é usado para natação, mergulhos, outras práticas desportivas, lazer, bem-estar e/ou relaxe. Difere de tamanho, de forma (retangular, oval, quadrada, em S, infinita… ) e de material (azulejo, vinil, fibra de vidro, concreto… ). Existem ainda, as piscinas acima ou debaixo do solo. Como vê, há uma infinidade de possibilidades de piscinas… Mas há uma que está em voga, seja em casas próprias ou em unidades hoteleiras, são as piscinas infinitas. Estas têm como particularidade criar um efeito visual ou uma ilusão ótica de continuidade, como se a água se estendesse para lá do horizonte ou desaparecesse para lá do infinito.

Tecnicamente falando é uma das partes do rebordo que é ligeiramente mais baixa (cerca de dois centímetros) do que o nível da água, que cria esta sensação de imensidão. Estas piscinas são dotadas de um dispositivo que capta em permanência a água que sai do “rebordo infinito”, para voltar a injetá-la na piscina. Todo este processo torna estas piscinas bem mais caras e complicadas do que as piscinas clássicas. Mas a verdade seja dita, o efeito é sensacional, como pode conferir nas nossas várias imagens homify. Claramente que a casa fica como um verdadeiro cenário de filme ou de um resort, valoriza-a imenso, sem sombra de dúvidas. É claro, que para construir uma piscina infinita deve ser considerado a reflexão do horizonte, se o panorama não o é mais atrativo, o investimento não valerá a pena. Precisa de ter algo que valha realmente o investimento, como um paisagem maravilhosa, mar ou que tenha visibilidade para apreciar o pôr do sol, deve dar a impressão de se misturar com o céu ou com o panorama, de modo a integrá-la no meio envolvente. Como se aquela piscina fosse naturalmente de lá. A piscina infinita é ainda, um elemento de design e arquitetónico numa habitação.

Quais são os segredos das piscinas infinitas?

Já descobrimos que as piscinas são ligeiramente mais baixas que o nível da água, mas existirão outros segredos por desvendar, por exemplo:

- Para projetar uma piscina infinita precisa de ter um espaço exterior com pelo menos trinta metros quadrados de área.

- Para acentuar o efeito infinito, pode optar por ligar uma das bordas ao terreno, o que também traz maior segurança.

- Projetar a piscina infinita para o noroeste do seu terreno, de modo a desfrutar de um pôr do sol sem igual e absolutamente soberbo.

- Apostar em revestimentos com cores similares à tonalidade predominante no meio envolvente. Isto é, se o ambiente ficar perto do mar, o ideal é abusar no azul escuro, enquanto que na montanha, uma tonalidade mais esverdeada resulta melhor.

- A arquitetura da habitação também deve ser considerada, antes de construir a sua piscina infinita. As linhas retas, com um ar moderno resultam sempre bem.

Quanto custa construir uma piscina infinita?

Construir uma piscina infinita tem o seu valor, não é um projeto barato, dado às obras que requer. É algo dispendioso em comparação às piscinas tradicionais. Mas será que não valerá o seu investimento? Já pensou ou projetou o quão soberbo poderá ficar a sua vivenda com uma piscina infinita? A sua casa valorizar-se-á e muito. É um projeto que compensa e além disso que pode desfrutar sempre e a tempo inteiro, porque é sua! É um sentimento de férias à porta de casa, ao fim do dia do trabalho e/ou aos fins de semana. Todos vão querer-se colar infimamente na sua maravilhosa piscina e desfrutar do vosso “resort”. O cenário fica idílico, perfeito para festas, descanso, mergulhos ou simplesmente para refrescar do calor intenso do verão, do nosso país. Com o clima de Portugal, uma piscina rentabiliza-se imenso, praticamente a metade do ano dá para aproveitar. Peça um orçamento aos profissionais homify da área, pode encontrar os contactos na nossa plataforma. Veja com ele as suas ideias, mediante a arquitetura da sua casa. Descubra os nossos livros de ideias e imagens, para perceber como quer projetar a sua piscina infinita, temos uma infinidade de sugestões e ideias, tem muito por onde sonhar.

Uma piscina infinita é decerto uma piscina, mas com o extra de ter um toque paradisíaco… Já se está a imaginar, não é verdade? Então não perca mais tempo para tornar os sonhos infinitos uma pura realidade. Afinal, é possível ter um resort em casa, a tempo inteiro e agora já descobriu como, mas é segredo!