O pátio distingue-se dos demais, pelas suas características mais intimistas, é um lugar exterior mais aconchegante e mais resguardado, é mesmo uma extensão da nossa casa, apenas está descoberto. Mas muitos têm essa pequena joia dentro da sua casa e acabam por esquecer-se dela, não lhe dando o devido valor. Se for o seu caso, precisa mesmo de navegar por esta página e descobrir os verdadeiros segredos dos pátios, de modo a ganhar mais um espaço em casa, mas sobretudo para que possa desfrutar desse lugar da melhor maneira.

Entre livros de ideias inspiradores, imagens sonhadoras e excelentes profissionais da área, não há razão nenhuma, para a partir de agora não ter um pátio digno do seu nome. Vai ver que os seus serões e fins de semana terão outro sabor. No meio de muitas questões que poderá desmistificar pela leitura dos nossos vários artigos, respondemos a estas principais questões, de modo a orientá-lo e a perceber o lado bom do pátio. Vejamos…

Para que serve um pátio?

Um pátio é uma área aberta, integrado na habitação, por ela ou parte dela. Existe de facto, uma simbiose entre estes lugares. O pátio é geralmente cimentado, pavimentado ou revestido por azulejos ou deck de madeira. Para um ambiente de inverno, este poderá ser envidraçado, resguardando-se assim do frio e intempéries. No pátio pode projetar uma zona de lazer para as crianças; uma zona verde e natural (um pequeno quintal) ou um pequeno refúgio de bem-estar. As soluções são sempre relativas ao seu gosto, ao espaço que tem e se dispõe ou não de um jardim.

Como criar um pátio perfeito?

Sem dúvida que esta é a grande questão e aquela que queremos ver em prática. Não será difícil ter um pátio perfeito, para desfrutar dos finais de tarde… Como estes ficam próximos do interior da casa são excelentes para jantar ao livre, sempre que o tempo o permite. Por isso, pode criar uma zona de refeição, adaptando um bom mobiliário de jardim. Esse deve ser escolhido mediante a decoração do seu interior, pois não se esqueça que existe uma forte ligação entre esses espaços. Por outro lado, é importante que o mobiliário seja funcional e prático. Para o tornar ainda mais perfeito, acrescenta uma decoração bonita (almofadas coloridas, tapete, velas, guarda-sol, candeeiros… ) e uma zona lounge, se tiver espaço para tal. E claro não se esqueça das plantas… Se tiver falta de espaço, pode sempre usar as paredes, criando assim um jardim vertical, para o lado natural.

Agora, só tem de desfrutar de cada momento… no seu fantástico pátio, a meter inveja a qualquer um!!