O que é o paisagismo?

O paisagismo é a atividade ou a técnica que planifica e concebe a planificação de jardins urbanos ou não. Envolve bom senso, bom gosto, arte e sobretudo a criatividade. O intuito é de criar espaços agradáveis, funcionais e bonitos, podem ser usadas plantas, flores e tantos outros elementos decorativos para os compor. O termo também envolve a conservação do projeto, isto é, depois de tudo planeado é necessário existir uma manutenção regular para o espaço não ficar sem sentido. Como podar as plantas, as árvores, cortar a relva, retirar as ervas daninhas, semear ou plantar flores e plantas de uma nova estação.

Qual é a importância do paisagismo?

O paisagismo é importante uma vez que planifica um bonito jardim mediante as características da região (húmida, seca… ); do terreno; do tipo de solo; do estilo/design da habitação; do gosto, da vontade e da disponibilidade do proprietário. Enfim tudo é tomado em consideração para criar um espaço bonito, único e atrativo. Hoje em dia, o paisagismo ou a arquitetura paisagista é altamente qualificada, ou seja, é desenvolvida por profissionais competentes, como um arquiteto paisagista, um engenheiro agrónomo ou outro profissional especializado. Tem como principais objetivos melhorar a estética, nomeadamente a a funcionalidade, a segurança, o conforto e ainda a privacidade dos ambientes exteriores.

Onde encontrar um arquiteto paisagista?

Nem sempre temos tempo, a vontade e a inspiração para criar um jardim bonito. A verdade seja dita, nem todos nascemos com a tal mão verde. No entanto, gostamos todos de ver o espaço exterior atrativo, bonito, bem projetado, de modo a desfrutar ao máximo da nossa casa. Um jardim atrativo é igual a uma casa mais bonita, andam a par e passo… De facto, o exterior é uma extensão do interior da nossa habitação, podemos aproveitar dele todo o ano, apesar dos meses mais quentes serem os prediletos para estar por lá, seja a relaxar ao sol ou a tomar uma refeição pela noite adentro. Torna-se um verdadeiro refúgio dos fins do dia e dos fins de semana. Mas se precisar de uma mão “fada madrinha” para criar um jardim de sonho, pode perfeitamente recorrer ao trabalho de um arquiteto paisagista ou de outro profissional especializado. Sem dúvida que no final terá um jardim digno de capa de revista e a sua casa ganhará uma bonita identidade, deixando qualquer um a apreciar a obra de arte! Na nossa página homify, pode encontrar profissionais da área, portugueses e internacionais. Chegamos a todos… É só descobrir e escolher aquele que vos conquista mais, mediante os projetos apresentados. Contacte-os e coloque as suas dúvidas sobre o paisagismo do seu jardim, bem como um orçamento. Lembre-se que há investimentos que valerão todos os cêntimos… Afinal, a nossa casa merece tudo, já que é para o nosso bem-estar e satisfação pessoal.

Como criar um jardim paisagista?

Se o paisagismo fosse assim tão fácil, toda a gente teria jardins de cair para o lado… Mas não é o caso. Requer sabedoria e dedicação. Claro, que se for interessado e procurar sobre a matéria, conseguirá obter um jardim lindo. Mas antes de qualquer aventura, é importante proceder a alguma pesquisa, por exemplo, nesta página dedicada a este tema, pode navegar por vários livros de ideias e descobrir dicas, conselhos e fontes de inspiração. Veja e reveja, crie uma pasta com as melhores ideias, tire um pouco daqui e dacolá, tome notas das nossas sugestões.

Primeiro deve projetar, isto é, definir a posição do layout da churrasqueira, da piscina, da zona lounge, de refeição… Depois definir o tipo de piso, a vegetação, os elementos estéticos e plantas que irão embelezar o jardim. O tipo de cerca, se quer deck, piscina, alpendre ou pátio… Pode ainda considerar uma grande tendência do momento, que são os jardins verticais, são fantásticos para áreas pequenas, uma vez que é aproveitado o espaço em altura. Existem soluções bastante interessantes, é só procurá-las por aqui. De certeza que encontrará tudo o que precisa, as imagens ajudam imenso na inspiração. Se começar a ver a lista demasiada grande e que o seu orçamento não corresponde, não vale a pena a entrar em pânico, numere-as por ordem de prioridade e importância, e vai fazendo ao longo do tempo. É importante ressalvarmos que este investimento não é em vão, pois valoriza e muito a sua habitação.

Depois de ter escolhido e definido as prioridades, resta comprar o material e implementar todo o projeto. Não tem de ser feito num dia. Faça com calma, aproveitando o seu tempo livre. Sabia que a jardinagem é uma verdadeira terapia? É verdade, ajuda a aliviar o stress e a distrair de problemas pessoais. Aqui está uma verdadeira justificação para arregaçar já as mangas!

E agora que o jardim ganhou forma e outro ar, é importante mantê-lo com bom ar… mesmo no inverno! Desfrute.