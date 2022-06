… foi lá que comemoramos o aniversário de alguém, que reunimos a família, que degustamos aquele prato maravilhoso, que tivemos aquela grande conversa. Foi lá. A importância da mesa de jantar é enorme. Vamos aqui percorrer alguns estilos, algumas formas e tamanhos e assim, deixar-lhe algumas ideias se está prestes a adquirir uma lá para casa. A primeira coisa a fazer é pensar no espaço que tem. Que este aspecto não seja limitador porque há soluções interessantes para todo e qualquer espaço: redondas, quadradas, rectangulares, de madeira, de vidro, dos mais diversos materiais.

Há quem prefira mesas quadradas porque as pessoas estão mais perto umas das outras, permite um espaço menos longo para se servir sem estar a pedir a outra pessoa que lhe passe isto ou aquilo. Por outro lado, a maioria das pessoas prefere as retangulares. Talvez porque se enquadram melhor na arquitetura da sala no que ao espaço diz respeito, ou simplesmente porque gostam mais. As redondas não são tão fáceis de encontrar dentro de uma sala. Talvez o sejam no espaço exterior. Sabemos que muitos gostam de fazer as refeições no exterior num dia de verão. Na verdade, é muito agradável.

Mesas rectangulares

A maioria das mesas de jantar são rectangulares. Esta forma recorda-nos aqueles banquetes à mesa do rei ou da rainha. Quem não se lembra da mesa da sala de jantar da famosa série Downton Abbey? Pois é. Um numa ponta e o outro noutra e os convidados ao longo da mesa sentados. As de madeira são as mais comuns. Clássicas de estilo vitoriano, ou outro, com os pés torneados para quem aprecia o estilo, ou modernas de linhas direitas para os que não são tão fãs de antiguidades. Vêem-se também em vidro. Hoje, o vidro é um material usado em muitas peças. Empresta elegância e modernidade aos espaços. As de madeira não têm necessariamente que ser de cor castanha. Podem, por exemplo, ter o tampo castanho e as pernas brancas, podem ser décapé, que para quem não sabe, consiste numa técnica de pintura em que os móveis parecem mal pintados, inacabados, o que lhes confere também um estilo rústico. No entanto uma mesa branca decapé, ou apenas com os pés em branco pintado de forma normal e o tampo castanho decapé, liso ou com tiras de madeira, conjugam na perfeição com umas cadeiras de braços confortáveis, em veludo, ou noutro tecido. Esta opção vai trazer uma elegância inesperada ao espaço das refeições. Se não for essa a sua escolha, pode manter a cor da madeira, ou pintá-la da cor que quiser para dar um tom colorido às sua sala.

Como já referimos, o vidro é também muito usado como tampo para a mesa de jantar. É fácil de limpar e pode escolher as cadeiras de outro material uma vez que o uso do vidro lhe dá essa liberdade. Existem em muitos tamanhos. Mas, consoante o seu espaço pode optar por a mandar fazer à medida.

Mesas quadradas

Tal como com as mesas rectangulares, pode seleccionar o material que preferir. Aqui o que muda é a forma. Quem opta por mesas quadradas terá com certeza em mente a proximidade dos lugares à mesa, o facto de as pessoas se envolverem mais nas conversas pela disposição que uma mesa quadrada oferece. Há famílias numerosas que optam por esta forma de mesa, pois é uma forma de “estar de olho” em todos os filhos, ver quem está a comer tudo ou quem não se porta tão bem.

Mesas redondas

As mesas redondas são as menos usadas como mesas de jantar. Mas, há quem as tenha por serem ideais para espaços mais pequenos, ou porque se nos sentarmos em círculo sentiremos uma maior união e proximidade entre as pessoas. Estas mesas permitem também encaixar mais uma pessoa. Se a rodearmos de bancos o espaço para mais um é maior. Mas se optarmos por cadeiras, tudo vai depender do tamanho quer da mesa, quer das cadeiras. Se a escolha recair em cadeiras de braços o espaço será menor, mas se ao contrário escolhermos cadeiras sem braços permitirá tirar mais proveito do formato desta mesa. Parece, no entanto que as mesas redondas são muito mais aproveitadas para o exterior. Não são raras as vezes em que as vemos num jardim, ou até numa festa de casamento, batizado ou outra.

Mesas baixas

Conforme as culturas assim as mesas de jantar. Na cultura asiática mais tradicional o uso de mesas baixas em madeira ou lacadas são abundantemente usadas para as refeições. É um estilo prático, pois que as pessoas se sentam em almofadas no chão, sendo que em cima da mesa se encontram apenas os recipientes com a comida. Esta opção além de vinculada a uma cultura, representa também uma forma descontraída de estar e viver.

Mesas em pedra

Há quem as utilize como mesa de jantar. Se o estilo é rústico e se insere numa sala também ela com elementos decorativos rústicos, ou em que a arquitetura da casa assenta naqueles projectos em que a pedra domina, então nada a opor. A pedra pode ser polida ou em bruto. Dependerá do que gostar mais.

Mesas de jantar para o exterior

São cada vez mais as pessoas que aproveitam o espaço exterior. Na verdade, fazer refeições no jardim, no terraço, na varanda ou no alpendre nos dias quentes de Verão tornou-se habitual. O contacto directo com a natureza, o prazer de respirar o ar puro e por ser uma forma diferente de passar o tempo das refeições, leva muita gente a fazê-lo.

Um tipo de material bastante usado para este fim são as mesas em bambu. Sabemos que este material predomina em muitos jardins. Mas, há quem continue a usar a madeira como material de eleição. De facto, a madeira pintada de cores diversas dá ainda mais colorido ao seu jardim. Imagine-a posta com copos também às cores, uma jarra ou vaso de flores e velinhas se for á noite? Haverá sítio mais apelativo para uma refeição fresca num verão quente? Pode colocá-la perto da piscina, se for o caso, no alpendre junto da casa, no terraço com um bonito guarda sol, se viver num apartamento ou use uma pequena mesa se a varanda não tiver espaço para mais.

Antes de se decidir pelo material, forma ou tamanho da sua mesa de jantar, visite vários armazéns, showroom e lojas. Tenha também em consideração que, se no quarto o elemento principal é a cama, numa sala de jantar é a mesa essa peça que pode fazer a diferença. Não precisa de ser igual ao resto dos móveis. Uma mesa rústica fica bem com cadeiras clássicas, uma mesa de vidro não o impede de escolher outro material para as cadeiras. Se prefere lacada, nada o limita. O limite é mesmo a nossa imaginação e criatividade. Não se esqueça que pode sempre restaurar a antiga mesa de casa dos seus avós. Quanto ao exterior, não deixe de desfrutar o bom tempo, celebrar o verão com a família e os amigos, cá fora na companhia das estrelas. Se ainda não comprou a sua mesa, veja os materiais, os preços e conjugue-os com o espaço à sua disposição. Prime pela diferença.