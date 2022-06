10 fachadas modernas

Diz-se que não há uma segunda oportunidade para criar uma boa impressão – por isso mesmo as fachadas das casas são tão importantes! Por muito maravilhosa que uma habitação seja no seu interior, o que qualquer pessoa vê cá de fora é, no máximo, a entrada principal que deverá ser capaz de despertar o interesse e de provocar reacções com a sua presença. Não interessa se é uma fachada enorme ou se é uma com traços mais simples – o importante é que cative e faça da sua casa A casa lá da rua! Não deve, no entanto, descurar os seus gostos pessoais: lembre-se sempre que a fachada da sua casa é como a cara do seu companheiro – algo que verá durante muito anos, se não para sempre! É importante que seja feita à medida dos seus gostos!