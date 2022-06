JSH Algarve : arquitectura de requinte

A JSH Algarve é uma empresa de Arquitectura sediada no Algarve, na qual a arquitecta alemã Jutta Susanne Hoehn é a sua proprietária e directora geral. Ela é membro do RIBA inglês, da Architektenkammer Deutschland e da Ordem dos Arquitectos portugueses, estando assim habilitada a exercer a sua profissão nestes três países. Contudo, Jutta decidiu sediar o seu atelier em Portugal, na freguesia de Almancil, concelho de Loulé, numa localidade estratégica em relação às afamadas Quinta do Lago, Vale do Lobo, ou Vilamoura. O seu atelier oferece uma serviço de excelência e personalizado, esperando responder e acompanhar os seus clientes em cada fase dos seus projectos, numa procura constante pela satisfação de cada um deles. Transcrevendo a arquitecta, a harmonia com a envolvente e a conservação dos recursos naturais são objectivos cada vez mais frequentes para as casas de sonho. Os projectos da JSH Algarve mostram que o glamour e uma arquitectura ecológica podem ser combinadas. As abordagens podem ir desde soluções de energia de alta tecnologia, de economia de recursos e módulos pré-fabricados, a métodos de construção tradicionais e utilização de materiais locais. A experiência espectacular da natureza próxima, conforto incomparável, desenho surpreendente e consciência, convergem no final.

Neste artigo poderá ficar a conhecer melhor o seu trabalho através da selecção do projecto na Quinta do Lago que temos ao seu dispor na nossa plataforma.