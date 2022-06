Apartamento mágico de decoração leve e luminosa!

Os interiores são sempre uma das partes mais importantes do lar. São eles que conferem ao espaço as qualidades necessárias e de habitabilidade. Dependendo do estilo e da decoração os ambientes interiores são os que nos colocam numa posição mais próxima e em sintonia com o nosso lar.

As imagens que iremos de seguida observar pertencem a uma habitação maravilhosa cuja abordagem interior foi cuidadosamente planeada com o objectivo de maximizar os ambientes conferindo-lhes muito carisma. O projecto de decoração dos interiores foi da autoria dos profissionais Alquimia Decor, que optaram por um estilo minimalista e escandinavo.