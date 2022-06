Cozinhas modernas: 6 passos para ampliar a sua

Ainda que existam muitas maneiras de aproveitar ao máximo as cozinhas pequenas, por vezes, chega um momento em que um espaço deixa de ser suficiente e as tarefas básicas do dia-a-dia começam a complicar-se por falta dele. A família cresce, as necessidades mudam e as cozinhas permanecem pequenas, sendo a sua distribuição original obsoleta para satisfazer as necessidades do dia-a-dia. Chegado este ponto, considerar ampliar a sua cozinha é, possivelmente, a melhor opção para renovar e modificar a distribuição da mesma e poder ganhar espaço para a usar com maior comodidade seja para cozinhar, para comer ou até para trabalhar ou estudar.

Ampliar a cozinha pode ser desafiante, mas, após concluída a obra, a sua casa sairá valorizada, assim como o seu quotidiano. Se está a pensar no assunto, veja primeiro as seis sugestões que temos para lhe deixar antes de começar.