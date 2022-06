Studio MK27 do brasileiro Márcio Kogan

No seguimento do nosso artigo de ontem sobre a Casa M&M, decidimos preparar para si um artigo mais elucidativo sobre a obra e percurso profissional de Márcio Kogan.

Márcio Kogan é o nome por detrás do atelier de arquitectura MK27. Localizado em São Paulo, foi fundado no começo dos anos 80 pelo arquitecto, sendo hoje em dia composto por uma dedicada equipa de 28 arquitectos e outros profissionais. Os projectos do atelier destacam-se pela sua simplicidade formal e pela especial atenção dada aos detalhes e acabamentos arquitectónicos.

Márcio Kogan é actualmente um dos nomes maiores da arquitectura brasileira contemporânea, tendo sido já por várias vezes reconhecido com prémios nacionais e internacionais, participado em colóquios com frequência, exposições – de onde se destaca a participação na Bienal de Veneza em 2012, como representação do Brasil -, e ainda levado a cabo uma carreira como docente universitário da Escola da Cidade em São Paulo. O seu estilo arquitectónico destaca-se pela sua subtil beleza de formas e volumes, projectados a partir de uma linha que intersecta o gosto minimal e modernista. Como inspiração recebe influência de outros grandes nomes da arquitectura moderna e contemporânea como é o caso de Niemeyer, Paulo Mendes da Rocha, Mies van der Rohe, Toyo Ito, Sou Fugimoto, SANAA, e ainda os nossos aclamados Siza Vieira e Souto de Moura.