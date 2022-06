10 fantásticas ideias para cobrir com pedra a fachada de sua casa

Neste livro de ideias, mostrar-lhe-emos algumas fachadas de casas para as quais se utilizou pedra para um revestimento parcial ou total. Que vantagens lhe pode trazer este revestimento? Ora, é necessária pouca manutenção e as zonas cobertas com este material dispensam ser pintadas.

A pedra surge numa ampla variedade de tamanhos e formas, podendo a sua colocação assumir formas distintas nas paredes ou no chão. É versátil e encontramo-la em edifícios nos mais variados estilos, sendo a sua utilização passível de ser encontrada no interior ou no exterior. Hoje, vamos focar-nos no seu uso exterior, designadamente nas fachadas de dez casas.

Veja as imagens que reunimos para si.