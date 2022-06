Prepare a sua sala de estar para o Inverno

É verdade que com o Outono, as mantas foram já ocupando algum espaço no sofá e a tendência é ficar por casa. Agora é tempo de preparar a chegada da próxima estação. Aproveitar os dias caseiros para tornar a sua sala de estar ainda mais luminosa, confortável e aconchegante.



O Inverno está aí à porta e com ele vêm também os serões passados à lareira, fins-de-semana no sofá com a família e jantares prolongados entre amigos. Por sabermos que a casa é ainda mais refúgio nesta altura do ano, e que a sala é a nave central onde nos resguardamos das baixas temperaturas, propomos-lhe algumas sugestões para viver bem a estação fria.