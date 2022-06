Uma reforma fantástica

Era uma moradia em Valência, Espanha. Com telhado inclinado tal como as habitações vizinhas. Os donos consideravam a casa desordenada e não sabiam por onde começar para a reorganizar. O volume acima do tecto falso estava desaproveitado. No fundo os donos pretendiam conservar a essência de uma casa na medida em que fosse possível reunir a família, numa sala ampla e viver comodamente.

Os arquitectos OSB REFORMAS a cargo desta obra aproveitou para acrescentar ao espaço muita luz natural, abrindo uma fachada para o pátio. Assim a cozinha e a sala beneficiam de bastante luz. A casa inclui ainda 3 quartos, uma casa de banho e outros espaços.

Conheça cada detalhe desta reforma absolutamente moderna e inovadora.