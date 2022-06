7 segredos para que a sua casa esteja sempre limpa e ordenada

Este ditado aplica-se a diversas circunstâncias. Para esta, não é excepção. Se for assíduo no cumprimento das suas tarefas domésticas, evite que as coisas se acumulem e que venha a ter mais trabalho posteriormente.

Leu uma revista? Coloque-a no sítio. Esteve no sofá muitas horas? Componha as almofadas. Levou um prato para comer na sala? Devolva-o à cozinha e arrume-o na máquina ou lave-o. Tirou roupa que precisa de ser lavada? Deposite-a já no saco de roupa suja. São pequenas coisas que não demoram mais do que segundos o minutos a serem levadas a cabo e que fazem toda a diferença. Não se esqueça deste conselho.