O apartamento de estudantes mais agradável de todos

O homify 360º de hoje mostra-lhe uma casa para estudantes localizada em pleno centro da cidade do Porto. Graças à experiência vasta dos construtores foi possível obter um bom nível de detalhes de construção, mesmo utilizando os materiais mais simples. Conheça aqui algumas dicas para a construção de uma casa.

No Porto, as casas tradicionais são construídas por paredes estruturais continuas, o que é raro noutras cidades da Europa assim, optou-se por deixar a estrutura original à vista. Todos os elementos da construção original que estavam em condições foram restaurados e mantidos. Uma recuperação exemplar, da autoria da equipa ALESSANDRO PEPE ARQUITECTO, com sede no Porto.

Conheça abaixo…