Um palacete mediterrâneo

Hoje trazemos-lhe um projecto de sonho que se enquadra com a nossa estação do ano favorita: o Verão! As imagens que iremos de seguida visualizar pertencem a uma verdadeira habitação de sonho situada na Costa del Sol em Espanha. Esta costa esconde habitações magníficas nas quais a funcionalidade e o luxo se misturam e a casa de hoje é um exemplo perfeito disso mesmo.

A habitação que hoje iremos conhecer é um verdadeiro refúgio moderno no qual a madeira é um elemento indispensável e é também o protagonista deste projecto da autoria do atelier Conely.

Continue desse lado e venha descobrir uma habitação mediterrânea de sonho!