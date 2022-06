10 entradas para ter a casa a mais bonita da vizinhança

A complexidade anda, não raras as vezes, de mãos dadas com a simplicidade. A arquitectura, mesmo que singela, pode ganhar novos contornos por via da adição de texturas que tornem as superfícies mais relevantes e sedutoras. O acesso à casa que vemos na imagem mostra-nos precisamente isso. Sob o volume num tom castanho avermelhado, surge uma entrada revestida por tijolos que criam um contraste com a parte superior do edifício. Uma composição simples, mas que chama a atenção. Não lhe parece? A rematar o conjunto, não podíamos deixar de realçar o caminho em pedra ladeado pelo relvado bem tratado.