Cortinas de cozinha mais bonitas que as da vizinha!

Queridas donas de casa desesperadas:

Vimos por este meio informar-vos que a cozinha também é digna de umas cortinas! Ora, pense bem no assunto. É lá que passa grande parte do tempo quando está em casa, é lá que prepara as suas refeições, é lá que, muitas vezes, almoça ou janta e até é lá que os seus filhos se resolvem sentar a fazer os trabalhos de casa. Acertamos em cheio ou nem por isso? Talvez. Seja como for, a cozinha merece uma decoração tão esmerada como o resto da casa e, como tal, não olvidemos a colocação de cortinas ou estores que as embelezem, que controlem a entrada de luz e que resguardem a sua privacidade.

Se é pessoa de gostos simples e gosta de coisas práticas, pode sempre optar por japonesas ou estores de rolo. Se, por outro lado, fica com o coração a bater mais forte com um bonito padrão ou umas cortinas brancas e esvoaçantes a deixar a frescura e a luz entrar na sua cozinha, então também temos opções para si.

Veja com atenção as dez cozinhas de luxo que hoje lhe deixamos e eleja as suas preferidas. Estamos certos de que encontrará umas. Inspire-se!