4 Quartos em que o branco prevalece

Certamente que a escolha das cores, papéis de parede e outro tipo de decoração para as paredes do seu quarto acarretam alguma importância no momento de decorar e planificar o espaço do seu quarto. Contudo, o branco continua a ser a cor/elemento mais seguro, enquadrando-se em qualquer tipo de situação, não interferindo negativamente no seu ambiente mais privado. Será que é porque sabemos que o branco é uma aposta segura, ou porque torna os espaços mais arejados e iluminados, ou porque simplesmente, transmite alguma forma de paz e tranquilidade? Definitivamente, um pouco de todas elas. Hoje em dia o branco domina grande parte dos revestimentos de nossas casas, e muito raramente vemos paredes pintadas ou adornadas com outro tipo de elementos.

Neste artigo, apresentaremos uma selecção de quatro quartos onde o branco prevalece e ajuda a melhor o ambiente de cada um deles. Uma breve descrição das combinações possíveis para o seu quarto. Venha daí conosco.