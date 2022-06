Poucos m² e uma casa espetacular

Ao nível dos interiores os arquitectos procuraram equilibrar a informalidade contemporânea do espaços com alguns elementos mais tradicionais. Sendo assim, as bancadas e armários em branco e linhas minimalistas são contrapostos com pavimentos e outros elementos rústicos. A harmonia entre diferentes materiais e design permitiu criar uma habitação moderna e funcional sem comprometer o conforto de uma atmosfera acolhedora.