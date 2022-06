10 casas de banho pequenas que o encantarão!

A casa de banho já é, por si só, a divisão mais pequena de toda a nossa casa. Imagine então (ou, quem sabe, até é mesmo verdade) que a sua casa de banho, para além de ser a divisão mais pequena da casa, é também mais pequena do que as casas de banho que estamos acostumados a ver por aqui, quase sempre grandes e modernas. Vamos provar-lhe que mesmo as casas de banho mais pequeninas podem estar decoradas com muito bom gosto, ser sofisticadas e práticas ao mesmo tempo. Um catálogo de 10 casas de banho, para todos os gostos que não quererá perder. Não menospreze esta divisão que tanto usamos ao longo do dia, desde o acordar até ao deitar, e continue a ler o artigo para ficar inspirado!