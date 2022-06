10 lofts apaixonantes!

O conceito de loft veio para ficar e já apaixonou muitas pessoas, que adoram viver num espaço amplo e sem barreiras, onde a definição de casa aumenta e se perde num imóvel simples e tão prático como moderno. Ainda não se deixou apaixonar por este tipo de habitação? Então avisamo-lo desde já que no final deste artigo será impossível não sentir vontade de visitar um espaço assim, quanto mais não seja pela curiosidade que desperta: uma área pequena que contrasta com um pé direito superior ao normal, onde é completamente possível que se viva de forma pacífica e com tudo a que temos direito! Fique connosco e deixe-se surpreender!