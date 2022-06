Beleza e excentricidade numa só moradia

Um espaço muito especial ao ar livre, onde o tecto proporciona abrigo e sombra mas a ausência de paredes permitem o contacto com o exterior, repleto de elementos onde deter o olhar, uma decoração única com vários elementos artísticos. Os sofás e poltronas por exemplo, são peças muito especiais cheias de pequenos detalhes para apreciar. Os travesseiros e almofadas espalhadas sobre os sofás são em tons e padrões vibrantes. Os vasos de cerâmica têm intrincados desenhos, enquanto as mesas de centro e laterais são belas peças de arte cerâmica. Apesar de não faltarem elementos exuberantes, pelas suas cores e formas, o beije e o branco estão bastante presentes para assegurar um espaço calmo e confortável. Alguns arranjos florais completam esta atmosfera única.