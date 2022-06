10 cozinhas modernas com ilha

É do conhecimento geral os milagres que a aplicação da madeira faz no que toca à criação de um ambiente mais rústico ou campestre em qualquer zona da casa. Por isso mesmo, se a ideia é ter uma cozinha dentro desta decoração, utilize a sua ilha a seu favor: opte por prateleiras ou portas e tampos de madeira sem grande tratamento (pelo menos no que seja relacionado com a cor). Combine esta dica com tons como o bege e os pastéis!