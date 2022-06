Mesas de jantar decorativas

Apresentamos-lhe agora um exemplo que poderá ser para sua sala de estar. Claramente esta não é uma mesa para grandes jantaradas, contudo é uma mesa muito arranjadinha à qual daremos um óptimo uso, com certeza. O facto da mesa ser redonda pode ser um ponto a favor, já que nos deixa com mais margem para tirarmos partido do espaço que nos oferece. Esta mesa de jantar é sem dúvida um belo exemplar que com certeza ficaria bem num cantinho da nossa casa.