João Morgado fotografa projecto notável na Guarda

Localizado no centro norte de Portugal, este projecto tinha como ideia inicial combinar as características da arquitectura rural com a contemporânea, trazendo um toque de “urban lyfestyle” a esta moradia unifamiliar na pacata cidade da Guarda. A casa insere-se num contexto urbano definido por diferentes tipos de contruções, uma consequência muito própria da maior parte dos bairros portugueses, que ao longo dos tempos acabou por não registar um plano urbanístico e arquitectónico conciso e uniforme.

Na imagem é possível ter uma ideia geral de como se desenvolve a casa e, quais as suas principais características arquitectónicas. A um volume de uma casa tradicional pré-existente em pedra, foram adicionados dois volumes contemporâneos que expandiram e adaptaram a casa a um uso contemporâneo. Do lado esquerdo, é possível observar um geométrico volume branco que fui ligado ao de pedra através de uma caixa de escadas construída a partir do vidro e do ferro.