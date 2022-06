O sonho de viver na floresta encantada!

Na imagem em cima, é claramente perceptível a distribuição dos espaços desta casa. Apesar de parecer pequena a partir do exterior, é na verdade uma casa com uma área bastante generosa com quatro quartos, casas de banho, quarto de estudo e um grande open space formado pela sala de estar, sala de refeições e cozinha. Trata-se claramente de uma cabana de luxo onde as palavras conforto e estilo são sinónimos deste abrigo em madeira.