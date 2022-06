Uma casa charmosa e elegante

O quarto principal é monocromático mas é rico em texturas. O seu desenho é intemporal e mostra uma elegância sóbria e sobretudo de máximo conforto.

A cabeceira de cama combina com as mesas de cabeceira, num jogo de superfícies de madeira de acabamento rústico contrastando com os candeeiros elegantes, chiques e até de certa foram, clássicos. Gosta-se do clima delicado, requintado e mega acolhedor. Como se não bastasse o quarto ter uma cama de óptimas dimensões, também um sofá ocupa os pés da cama proporcionando um local extra de descanso e relaxamento.