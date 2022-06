Mobiliário fantástico: 10 exemplos a não perder !

Uma vez mais a nossa atenção vai para dois sítios. Por uma lado há a cadeira que vemos em primeiro plano, por outro há uma misteriosa mesa de centro que não conseguimos perceber claramente na sua totalidade. Na verdade todas a as peças de mobiliário parecem fazer parte do mesmo conjunto. Esta é uma opção menos usual que pode funcionar, nomeadamente quando todas as peças são de linhas bastante simples como as que vemos na imagem. Se gosta de combinações, pense numa opção deste género.