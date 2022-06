Ideias baratas para a sua cozinha pequena

Outra boa ideia é fazer com que as zonas de armazenamento sejam muito discretas, mesclando-as subtilmente com as superfícies que revestem o espaço. Para se criar menos ruído visual, é importante que os armários sejam opacos e fechados. Assim, todos os condimentos e utensílios desaparecerão do campo visual. Desta forma, obterá uma atmosfera mais limpa e apelativa o que é particularmente importante em cozinhas pequenas. Escolha armários com uma cor fresca e elegante e organize os interiores com compartimentos de tamanhos variados.