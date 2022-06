Uma casa com vista para o paraíso!

A pensar no verão e especialmente nas suas tão merecidas férias, a homify 360 decidiu apresentar-lhe um apartamento turístico muito especial. Longe da azáfama da cidade e com uma vista extraordinária para a paisagem do mundo natural, encontramo-nos perante um cenários onde o cantarolar dos pássaros e o barulho das folhas das árvores ao vento são os protagonistas desta história. Localizado no interior de Espanha, este duplex, para além de oferecer vantagens a nível económico em comparação aos hotéis, é o lugar ideal para quem é adepto de desportos radicais, montanhismo e especialmente da natureza. Está preparado para ficar rendido a este lugar através da reportagem fotográfica realizada por Become a Home? Embarque então nesta viagem connosco!