Adorável apartamento com interiores frescos e deliciosos

Como já foi referido anteriormente, encontramo-nos perante um open space que funde a sala de refeições e a sala de estar num único espaço. Muito característico do modernismo, a criação de um open space permite a criação de espaços visualmente e fisicamente mais amplos. Para os unificar as as divisões, as peças de mobiliário que as caracterizam deverão utilizar a mesma linguagem e estilo. Desta forma, os mesmos tons foram utilizados em ambos os espaços. Na zona de refeições, as cadeiras em pele que estão em torno da mesa transportam o tema da pele utilizado no sofá da sala.