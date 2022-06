Como criar uma zona lounge de estilo boêmio no jardim?

O estilo boêmio, boheminan ou boho nasceu de uma conjugação de hippie chic, pelas estampas com toque romântico, que remete ao período de 1970.

A origem da palavra surge da Bohemia, uma região histórica da Europa Central. Quem vivia aí, era quem andava contra as leis rígidas e impostas pela sociedade, viviam a vida como bem entendiam… de forma boêmia. Não há dúvidas, que essa premissa, no mundo decorativo desencadeou uma boa onda. Ainda hoje presente, seja na moda do vestuário, nos festivais musicais ou ainda, na moda da decoração de casa.

É um estilo que marca, pela sua destruturação, um pouco sem regras e sem combinações, tal como veem a vida. O intuito é de manter uma harmonia de estilos e de padrões, que se foca essencialmente no vintage, romântico e hippie. Esta conjugação feliz dá vida a uma decoração bem original, personalizada e ousada. Inclusivamente, o boho é uma decoração democrática, ideal para quem não consegue escolher apenas um estilo.

Assim sendo, hoje partilhamos uma galeria de imagens de estilo boho, mas abordando uma área bem especial lá de casa – o exterior, nomeadamente a zona lounge.

Seja diferente, irreverente e único… . E tenha um espaço de jardim de puro relaxe!