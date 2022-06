homify 360°: uma casa na falésia

O programa desenvolve-se da seguinte forma: o acesso é feito através do telhado, onde encontramos uma garagem com espaço para dois carros; imediatamente abaixo deste, no quarto andar, a cozinha interligada com a sala de jantar e sala de estar; no terceiro andar, dois quartos e uma casa de banho; descendo, ao nível imediatamente descendente, encontramos uma suite; e na parte final da casa inclui-se um spa com jacuzzi incorporado. A caixa de escadas e o elevador interligam todos os andares e uniformizam cada um dos espaços que uma forma muito similar.