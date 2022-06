A apaixonante remodelação de um prédio

Já no interior de um dos apartamentos, comecemos o nosso tour pela cozinha. Aqui, o modernismo ganha forma por entre os pretos, brancos e cinzas. As bancadas de cozinha lacadas a branco contrastam com a pedra acinzentada que protege a parede da sujidade. Nas restantes paredes, a mesma protecção é criada através de um azulejo super moderno, de tom branco. Já o chão, é o elemento chave deste espaço. Aqui, os mosaicos cerâmicos utilizados, para além de facilitarem a limpeza do espaço, tornam o espaço único e com imensa pinta!