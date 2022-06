10 casas de cidade para pessoas cosmopolitas

Casa Magalhães, é o nome deste projeto peculiar situado no situado no Largo do Priorado, no Porto.

Uma casa antiga dos finais do século XIX e inícios do século XX, veio encontrar nova vida pelas mãos dos Arquitectos do atelier - Floret Arquitectura. Uma casa que respeita o se enquadramento, a sua história, mas que olha para o futuro.

De facto, este projeto dá um passo em frente, reveste o seu alçado interior inteiramente em cortiça. Absolutamente incrível… mas como pode constatar por esta imagem, é uma realidade, de louvar mesmo.