Criatividade com mesas de vidro na sala

O design contemporâneo, quer nos objectos ou na definição do espaço habitacional, torna-se imprescindível nos dias que correm. Sedutor ou arrojado, minimal ou rústico, as suas linhas são o espelho dos avanços tecnológicos e estéticos ao longo das décadas. Vivemos perante uma sociedade contemporânea que exige mais qualidade e luxo, onde o bem-estar está em primeiro lugar nas opções pessoais. No entanto sabemos que escolher o design para o nosso espaço é muitas vezes uma tarefa complicada… e uma grande dor de cabeça! Se o seu orçamento pessoal assim o permitir, poderá adquirir alguns objectos de etiqueta, que certamente serão um investimento pessoal e social com qualidade e originalidade. Primeiro, olhe em redor da sua sala ou quarto e pergunte a si mesmo: o que falta neste espaço? Esta é a primeira abordagem que deve ter, para resolver as questões de decoração e ajustá-las consoante a época, pois estamos constantemente a moldar o nosso dia-a-dia, buscando mais conforto e bem-estar.

Neste artigo, destacamos algumas mesas em vidro que estão a marcar tendências no design actual e que certamente serão uma inspiração para o leitor!