7 ilhas de cozinha que não vai querer perder de vista

No centro das nossas atenções hoje – a ilha de cozinha. Gosta? Esperamos que sim, porque dedicamos todo um livro de ideias com cozinhas com este detalhe central.

Quando existe espaço para tal, é sempre uma opção que é considerada, aquando a escolha da cozinha. As ilhas de cozinha apelam à circulação, bem como à comunicação dos seus moradores. Neste sentido, elas permitem oferecer espaços mais convidativos, uma vez que não se vira costas e que podemos estar vários à volta dela, sem por isso incomodar. À parte disso, as ilhas de cozinha oferecem soluções extra de arrumações, bem como um espaço de trabalho mais ergonómico. Por outras palavras, elas facilitam a vida dos usuários.

Se estiver interessado numa cozinha com ilha, de forma a aliar a funcionalidade à estética, dê uma olhadela a estas 7 imagens.