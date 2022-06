Antes de mais queremos dar-lhe as BOAS-VINDAS!

É verdade hoje começamos pela entrada de casa, por isso façam favor de entrar no nosso artigo… é sempre um gosto tê-lo por aqui!

Muitas vezes o hall de entrada é aquela parte de casa que deixamos avistar à toda a gente que passa pela nossa casa, é como inevitável, pois quando abrimos a porta, que seja ao vizinho, ao carteiro ou a um comercial, mostramos a nossa entrada de casa. E é logo neste pequeno espaço que ditamos da nossa pessoa e que damos um 'cherinho' de como será toda a decoração e ambiente, é um pouco o bilhete de identidade da nossa casa.

O que temos pela entrada? Geralmente, dispomos de um móvel de entrada, de algumas decorações, de uns candeeiros e pouco mais, para não atulhar a passagem do corredor para o resto da casa. É um facto que os móveis de entrada podem ser tão variados, tanto no estilo, como no gosto ou na disposição, tornando a entrada de casa muito específica e pessoal, à imagem de cada um de nós.

Enquadra-se em que estilo? Mais no moderno, minimalista, campestre, clássico, arrojado ou eclético? A boa notícia é que temos móveis de entrada para todos os gostos. Nestas 10 inspirações de certeza que uma delas se encaixará no seu estilo e claro na sua… entrada de casa! Quer ver? Então veja com toda a atenção o nosso reinado e escolha o seu…