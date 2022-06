O sonho mora aqui – piscinas INFINITAS

As piscinas infinitas ou ainda as piscinas de borda infinita, como são conhecidas, são sem sombra de dúvidas – piscinas de sonho. O seu design (bem especial) cria um efeito visual surpreendente, dando a sensação que a piscina se funde com a paisagem e com o horizonte. Esta ilusão ótica é realmente incrível, por isso é que elas estão em alta nos hotéis, resorts ou mesmo nas habitações privadas. Um espaço exterior apetrechado com esta jóia é valorizado a 200%.

A diferença destas piscinas infinitas, em relação às demais, é que um dos rebordos da piscina, é ligeiramente mais baixo que o nível da água. Mas atenção, que para projetar uma piscina infinita há que considerar o jardim ou espaço exterior que temos, pois só valerá o investimento se tiver um panorama de sonho, como uma vista de encantar, em contacto com a natureza – mar, montanhas, montes… De certeza que saberá considerar.

Se sonha em ter uma piscina em sua casa ou se quer simplesmente lavar a vista, recomendámo-lo a seguir o restante artigo. É mesmo de cortar a respiração – temos 10 piscinas infinitas belas, magníficas, soberbas… enfim dignas de um sonho.