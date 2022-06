Ideias para a decoração da sala de estar

As novas tendências sociais conduzem-nos a uma procura de espaços mais amplos onde nos desconectamos do exterior agitado da cidade, e onde podemos experimentar novas ideias para a sua decoração. A sala de estar do estilo minimalista proporciona uma maior amplitude visual para quem a habita, por isso torna-se uma excelente opção, despindo-se de adornos. No entanto, e independentemente das opções a tomar, deverá sempre procurar a confortabilidade do design.

Como exemplo deixámos um extraordinário projecto do estúdio de Márcio Kogan – MiCasa Vol.B – onde é possivel observar uma combinação dos seus elementos com a simplificação arquitectónica e conceptual. O prazer de viver, dormir e relaxar, são pequenas actividades que se vinculam a esta sala de estar e que poderão transformar e manipular o espaço, consoante as necessidades do habitante.