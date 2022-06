O que colocar num quarto de um casal moderno?

O tapete é outro acessório que não pode faltar no quarto de um casal moderno, seja a ocupar os dois lados da cama ou a metade do revestimento do soalho. Existem várias soluções, vejam qual é que se adapta melhor ao vosso espaço. Trouxemo-vos esta ideia mais minimalista da Loaf, que se torna discreta no chão, mas que faz diferença no momento de sair da cama… é quente e macio!