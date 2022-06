A remodelação desta casa demonstra que nada é impossível

Unir ambas as casas foi, de facto, uma mais-valia. A moradia, agora ampla, foi totalmente restaurada e ampliada em largura e em altura. As portadas escuras deram lugar a portadas claras emolduradas numa tonalidade branca que contrasta com o cinza azulado da casa. A nova cor trouxe-lhe leveza e luminosidade, duas características que se coadunam ao local onde se ergue a casa: Palma de Maiorca.

O verde do piso do terraço foi criado através de uma relva artificial. Aqui pode-se colocar uma mesa e cadeiras para se desfrutar do calor e do sol de Maiorca.