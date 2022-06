Lareiras modernas em sua casa

Aproximam-se os dias gélidos de Inverno, e sabemos que não existe melhor prazer do que chegar ao final do dia e podermos relaxar junto à nossa lareira da sala! Com um vasto leque de opções para decorar a habitação nos dias que correm, as lareiras surgem desenhadas com várias formas e tamanhos, atendendo cada vez mais, às suas necessidades individuais. A lareira pode ser um elemento absolutamente importante e um ponto fulcral na sala de estar, transformando completamente a forma como esse espaço é vivido pelo leitor (mesmo quando não se encontra em combustão!). Estes elementos são interpretados e adaptados a cada avanço tecnológico e adquirem um novo formato ou aparência. Consigo trazem uma funcionalidade que ultrapassa a tradição. Sendo actualmente uma peça de design, de uma beleza única, não foge ao objecto principal para qual foi construída: aquecer a nossa habitaçao. Com uma maior preocupação e responsabilidade perante a natureza, as novas lareiras procuram não só contribuir para a decoração interior, tal como têm vindo a reduzir os consumos das fontes de energia. Falamos das inovadoras eco-lareiras, ou lareiras que utilizam o bioetanol como principal combustível.

Para lá do seu formato portátil e de uma infinidade de formas ou materiais , abre-se assim um novo mundo, cheio de oportunidades para o design, com originalidade e consciência ambiental!