Com apenas 6.5 m de frente, esta casa arrasa!

Hoje, na homify, temos o prazer de lhe mostrar mais um fascinante projecto. Esta moradia sobressai pelo aproveitamento que se fez deste terreno estreito. A casa foi construída num lote de apenas 6.5 metros de largura e 27.5 metros de comprimento. Para compensar, o edifício desenvolve-se na vertical e conta com três andares e 150.97 m².

O escritório de arquitectura responsável, Taller Estilo Arquitectura, localizado em Mérida, no México, satisfez as necessidades dos seus clientes. O resultado mostra a capacidade que houve em integrar o betão com outros materiais e elementos naturais. A leveza, claridade e os grandes vãos caracterizam esta casa moderna que se desenvolve em diferentes níveis com elementos lúdicos e muita personalidade.

Designada como La Casa Desnuda – em português, A Casa Nua – contém ambientes integrados conseguidos por via de uma arquitectura sincera, aberta e original. A sua estrutura em betão foi deixada aparente, numa alusão ao estilo industrial.

Venha conhecê-la melhor.