Conjuntos inesperados de mesas e cadeiras!

A mesa de madeira sem graça com as cadeiras a condizer já era. Hoje em dia, é cada vez mais comum encontrarmos combinações inusitadas. Mesas de madeira com cadeiras modernas brancas ou em acrílico. Mesas com uma cadeira de cada cor. Mesas com uma cadeira de cada formato. Mesas com um banco corrido de um lado e cadeiras do outro. Opções não faltam e a imaginação vai até onde a quisermos levar.

No artigo de hoje, deixamos-lhe dez sugestões de combinações originais de mesas e cadeiras. Afinal de contas, são elas as peças principais na decoração de uma sala de jantar ou de uma cozinha por isso é importante investir em algo bonito e, claro, com qualidade e conforto.

Veja as nossas sugestões. Seleccionamos dez imagens que vão de encontro às tendências que até nós têm chegado. Já sabe que estamos sempre em cima do acontecimento. E você, querido ’homifyer’?