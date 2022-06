A pérola dos jardins: o lago

Os arquitetos paisagistas portugueses - Atelier Jardins do Sul, mostra-nos uma lagoa com um design mais contemporâneo. Uma estrutura embutida, com rebordos em pedra, encontra o exterior do jardim, mas também harmoniza-se com o interior, já que este foi projetado mesmo em frente à janela. Um cenário idílico para os dois ambientes.

As rochas as flutuarem e as plantas aquáticas altas a recaírem, para diferentes sentidos cria uma lagoa de jardim bem inspiradora.