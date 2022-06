10 fantásticos azulejos para a sua casa de banho!

Passamos então aos “mini-quadradinhos” que tanto vemos não só em casas de banho como em cozinhas. Desta vez são pretos e tornam esta parede o maior destaque de toda a divisão. Uma casa de banho decorada maioritariamente com branco, tendo apenas a parede da sanita, que nem é assim tão larga, estes azulejos pretos com quadrados pequeninos. Provavelmente não acharíamos boa ideia misturar madeira clara com estes azulejos se não víssemos esta fotografia do projecto, mas a verdade é que resultou muito bem. Temos, assim, uma casa de banho intemporal, simples e com muito bom gosto!