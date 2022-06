Arquitecto Tiago do Vale

O projecto do Chalé das Três Esquinas faz parte de um conjunto de obras seleccionadas pela reputada plataforma internacional de Arquitectura, Archdaily, para melhor edifício do ano em 2014. Este projecto de Tiago do Vale em particular, ganhou na categoria de restauro e requalificação. Mas não só a Archdaily reconheceu este como um projecto de excelência, também outras publicações e meios de comunicação da especialidade reservaram o seu tempo de antena para a divulgação este magnífico projecto, como foi o caso da TVI.

O projecto desta casa previu essencialmente uma restauração fidedigna e que cumprisse os valores arquitectónicos subjacentes à tipologia original desta casa. Um volume que na verdade era constituídos por outros três exactamente iguais e que no seu todo formavam o Chalé. Um palacete do final do século XIX e que resultou do movimento socio-cultural dos portugueses, ou antes brasileiros torna-viagem ; portugueses que emigraram para o Brasil à procura de uma vida melhor e, que depois regressaram a Portugal com grandes fortunas e ali construíram palacetes também conhecidos como casas dos brasileiros , onde se denotava o seu carácter ostensivo e algo colonial. No caso de Braga, essa influência foi não só notada na Arquitectura da cidade mas também no seu Urbanismo, onde novas ruas e avenidas foram abertas e a cidade estendida para além do seu centro original.