7 Ideias Baratas Para Embelezar o Seu Jardim

Neste livro de ideias, mostrar-lhe-emos sete ideias interessantes de design paisagístico que pode usar para embelezar o seu espaço exterior. Todas elas são práticas, simples, pouco dispendiosas e, melhor ainda, fáceis de fazer com as suas próprias mãos.

As tarefas DIY (Do It Yourself ou, em português, Faça Você Mesmo) são muito divertidas e constituem actividades lúdicas para levar a cabo – em alguns casos – com os seus filhos, sempre com a devida segurança.

Veja as sugestões que lhe propomos.