6 truques para uma casa de banho de hotel de 5 estrelas

O toque final para criar um ambiente de luxo na sua casa de banho é a iluminação. Não pense na típica luz embutida no tecto. Privilegie a originalidade e afaste-se do convencional. Hoje em dia, são várias as lojas que oferecem uma vasta gama de candeeiros, desde candeeiros de tecto, de pé ou de mesa. Escolha uma peça arrojada que surja enquanto destaque da atmosfera, tal como os globos da imagem que reflectem no espelho e nos criam uma ilusão de óptica. Mas, diga, lá, quão bem ficaram nesta casa de banho? Muito bem. A atmosfera é moderna e intimista e, por isso, convidativa.